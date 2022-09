Maldini sulla Serie A: "Non so cosa aspettarmi, ma le responsabilità non ci devono spaventare"

MilanNews.it

Paolo Maldini, leggenda rossonera e attualmente Direttore dell’area tecnica del Milan, è stato ospite del Festival dello Sport, organizzato a Trento da La Gazzetta dello Sport, e si è così espresso sul campionato in corso: "Dal campionato non so cosa aspettarmi, è un campionato strano. Nessuno di noi sa cosa succederà. Daremo una vacanza a chi non andrà al mondiale, poi faremo una preparazione prima di gennaio. Dipende tutto anche dal girone di Champions, se passiamo avremo ancora una partita ogni tre giorni. Abbiamo deciso di spezzare il campionato in due. Penso che questa squadra sia più forte dell'anno scorso, non c'è bisogno di mandare il messaggino a Cardinale (ride, ndr). Siamo campioni in carica e le responsabilità non ci devono spaventare".

Sulle difficoltà di Inter e Juve: "Le difficoltà Succede. L'Inter l'anno scorso ha fatto comunque una grande stagione. Non so, succede. E grazie a Dio noi siamo andati alla grande. Ho talmente tante cose a cui pensare, mi viene difficile parlare delle rivali. Capisco anche le difficoltà economiche. Grazie a Dio abbiamo intrapreso quella strada economica".