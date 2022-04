Malvaldi: "Tonali è l'arma in più, Maignan un grande investimento"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sulla Gazzetta dello Sport di questa mattina è uscita un'intervista al giallista e appassionato di calcio Marco Malvaldi. Lo scrittore ha voluto fare un paragone tra i suoi romanzi e quello che per lui sarà il giocatore chiave per il Milan in questo finale di stagione: "Tonali è il killer ideale: uno che all'inizio non veniva molto considerato, zitto zitto, buono buono ma che quando non c'era ha subito fatto notare e pesare la sua assenza. Lui è l'arma in più di questo Milan. Come complice vedrei bene Maignan che gioca con le mani, con i piedi e soprattutto con la testa. Un bell'investimento, utilissimo".