Manchester City, ricorso al TAS contro la sentenza UEFA destinato a fallire

Non è ancora arrivata la sentenza UEFA nei confronti del Manchester City, accusato di aver violato alcune norme del Fair Play Finanziario. Tuttavia il club inglese sembrava già pronto a fare ricorso al TAS, un ricorso che secondo quanto riporta il The Guardian è destinato a fallire in quanto le regole dell'UEFA non permettono di ricorrere contro un semplice deferimento ma solo nei confronti di una decisione finale, che però non è ancora arrivata.