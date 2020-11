Mancini ancora positivo: la sua presenza per la Polonia resta in bilico

Dopo aver guardato la sua Italia da casa, il ct Roberto Mancini - ha comunicato la FIGC - non sarà a Coverciano neanche oggi: dunque, anche se non è stato ufficializzato ieri era ancora positivo. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'allenatore italiano si sta sottoponendo con frequenza ai tamponi e ciò aiuterà a individuare subito una negatività. Quest'ultima però deve essere accertata con un doppio tampone: Mancini, quindi, potrebbe raggiungere la squadra venerdì. Probabile, tuttavia, l’ipotesi che Evani vada in panchina anche domenica a Reggio Emilia, per la gara con la Polonia.