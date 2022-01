Mancini non avrà neanche Spinazzola: presto consulto con lo specialista per il programma

Analizzando gli infortuni dei giocatori azzurri, monitorati dal ct Mancini, il Corriere dello Sportsottolinea come in questo periodo dovrebbe poter tornare ad allenarsi sul campo Spinazzola, reduce dalla lesione al tendine d’achille sinistro, operato il 5 luglio scorso a Turku dal professor Lempainen. A breve è previsto un consulto con lo specialista, per stabilire la nuova fase di rieducazione. Si capirà dunque se i tempi sono quelli canonici o se il giocatore è in leggero ritardo sul suo cronoprogramma, come si lascia intendere in questi giorni in alcuni ambienti romani. Quasi sicuramente comunque Mancini a marzo dovrà fare a meno del suo formidabile incursore a sinistra.