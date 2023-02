Manovra stipendi Juve: per il CorSport la Procura chiederà almeno 20 punti di penalizzazione

Fonte: tuttomercatoweb.com

Come annunciato, la Juventus farà ricorso al Collegio di Garanzia del CONI dopo la sentenza della Corte d'appello federale che ha portato al -15 in classifica. L'udienza, scrive il Corriere dello Sport, è prevista per l'inizio di marzo, quando la procura della FIGC potrebbe aver già deferito la Juventus per la manovra stipendi: per il quotidiano la richiesta iniziale della procura, in questo senso, potrebbe essere pesantissima e arrivare nella migliore delle ipotesi ad un ulteriore -20 in classifica.