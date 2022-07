MAR-MIL (0-2): primo tempo dominato dai rossoneri, Messias sugli scudi

MilanNews.it

Fine primo tempo al Velodrome. Il Milan di Pioli non si fa intimorire dai 60mila del Velodrome e gioca da squadra Campione d'Italia, dominando la gara per tutti i primi 45 minuti. Vantaggio di Messias al 12' e raddoppio al 28' di Giroud su assist del brasiliano, migliore in campo. Squadra che appare in grande forma e che pressa a tutto campo. Maignan inoperoso per tutta la prima frazione di gioco.