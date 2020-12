Maran è il tecnico più affrontato da Pioli in carriera: diciannove confronti tra i due

Stefano Pioli e Rolando Maran, da tecnici, si sono affrontati ben diciannove volte. Il trentino è l'allenatore con cui il rossonero si è scontrato di più in carriera, a partire dalla Serie B, alla guida di addirittura sette club diversi: Modena, Grosseto, Piacenza e Sassuolo l'emiliano; Brescia, Triestina e Vicenza l'attuale genoano. In Serie A i due si sono affrontati sulle panchine di Bologna, Catania, Lazio, Chievo, Inter, Fiorentina, Cagliari e Milan. Il bilancio è quasi in parità assoluta: sei vittorie per Pioli sei pareggi e sette successi per Maran, tre dei quali maturati nella serie cadetta.