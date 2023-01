MilanNews.it

Presente negli studi di SkySport24, Matteo Marani ha rilasciato queste parole sul Mlan: "Per il Milan è una stagione particolare. Si parla tanto dell'assenza di Kessie, ma per me ai rossoneri sta mancando tantissimo uno come Maignan che l'anno scorso è stato decisivo nello scudetto vinto dal Milan".