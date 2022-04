Marani: "Elliott ha fatto un grande lavoro con il Milan, adesso il club è risanato"

MilanNews.it

Matteo Marani, giornalista, è intervenuto a Sky Sport soffermandosi sulla trattativa fra il fondo Elliott e Investcorp per la cessione del Milan: “È una notizia positiva quando c’è un interesse verso il calcio italiano. Il Milan non ha bisogno di essere promozionato, è un marchio e un nome chiaro a tutti. Credo che questa sia la certificazione dell’eccellente lavoro che ha fatto Elliott, che doveva risanare il Milan e ha fatto bene il suo lavoro. Elliott tiene una proprietà per cinque anni in media, quindi il suo ciclo al Milan è quasi completato. Elliott ha fatto un lavoro dal punto di vista economico molto importante, ha dimezzato le perdite e risanato la debitoria. Adesso il Milan è ripulito ed è l’unica delle nostre grandi che ha messo a posto i conti. In uno scenario di fair play finanziario l’unico club che risponde ai criteri UEFA è il Milan. Elliott ha fatto un grande lavoro dal punto di vista del brand, dal punto di vista economico e anche dal punto di vista sportivo. Se Elliott venderà ad un miliardo avrà fatto la sua parte e curato i propri interessi. Massara, Maldini e Pioli hanno fatto quello che io considero un miracolo”.