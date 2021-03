Marani: "Il Milan ha fatto un grandissimo ottavo di finale di Europa League"

Matteo Marani, negli studi di Sky, ha commentato l’eliminazione del Milan di ieri contro il Manchester United in Europa League. Marani ha detto: “I livelli di questa Europa League non sono così distanti, il Milan non è andato distante dall’eliminare il Manchester United. Il Milan ha fatto un grandissimo ottavo di finale, soprattutto l’andata fuori casa. La differenza l’ha fatta Paul Pogba, nonostante il Manchester non sia stato brillantissimo. Al Milan è mancato l’ultimo pezzo per passare il turno”.