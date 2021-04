Marani: "Il modo di giocare del Milan lo favorisce quando è in trasferta"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Matteo Marani ha commentato così la prestazione del Milan in casa e fuori: "Credo che la costante ci sia, quindi una ragione c'è. Penso che un po' per il modo di giocare del Milan, quando trova le squadre che giocano in casa, qualche spazio in più te lo lasciano. Quando hai Ibra ci pensa lui, anche se in alcune partite il Milan non ha vinto. Per ora alternativa a Ibra non c'è. Una caratteristica meravigliosa di questo Milan è nella velocità d'uscita. Lo possono fare Theo Hernandez, Bennacer, buttando la palla su Ibra, con Leao, Saelemaekers".