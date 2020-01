Marani: "La strada di Piatek al Milan la vedo segnata"

Matteo Marani, intervenuto a Sky Sport, ha parlato di Piatek e della situazione in casa rossonera: "La vedo un po' segnata la strada di Piatek al Milan, se arriva un'offerta non può non essere ascoltata. Il Milan ha un disperato bisogno di mettere a posto le cose, è stato speso tantissimo, 467 milioni negli ultimi sei anni. Questa società ha speso tantissimo e molto male. Passaggio di proprietà? Penso di no, il Milan brucia decine di milioni al mese, Elliott è andata ad ereditare una situazione complessa. Non credo assolutamente all'ipotesi Arnault".