Marani: "Milan, grande lavoro di Pioli. Scudetto? Saranno decisivi gli scontri diretti"

Matteo Marani, intervenuto a Sky Sport, ha commentato il momento del Milan e ha parlato anche della lotta scudetto. Marani ha detto: “Il Milan un anno fa di questi tempi era al decimo posto in classifica, ora è primo con 19 punti in più. Stefano Pioli ha fatto un grandissimo lavoro. Vedremo se saranno capaci di continuare a questi livelli. Scudetto? In questo momento sono tutti in corsa, anche la Roma, l’Atalanta e il Napoli. Non ci sono solo Milan, Inter e Juventus. Peseranno moltissimo gli scontri diretti. Il Milan è primo per questo perché ha sempre fatto bene contro le dirette avversarie, tranne che contro i bianconeri contro cui ha perso”.