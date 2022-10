Marani sul Milan: "Ha grandi capacità di recuperare palla e ribaltare velocemente l'azione"

MilanNews.it

Presente negli studi di SkySport24, Matteo Marani ha parlato così del Milan in vista del match contro il Chelsea: "All'andata il Milan si è trovato di fronte una squadra molto forte, fisica e strutturata. I rossoneri non sono riusciti a giocare come fanno in Italia. Il Milan ha grandi capacità di recuperare palla e ribaltare velocemente l'azione. Questa è la caratteristica principale dei rossoneri".