Marani sul Milan: "La mano di Pioli si inizia a vedere, ma servono più gol"

Matteo Marani, ai microfoni di SkySport24, ha commentato così il momento del Milan dopo la vittoria di Parma: "Credo che Pioli sia contento perchè si inizia a vedere la sua mano sulla squadra. Il ritorno di Bonaventura è davvero prezioso per i rossoneri. E' un Milan che sta trovando la sua identità. Ieri ha giocato molto bene Conti, Musacchio dà garanzie e poi c'è un centrocempo più solido e dinamico. Theo Hernandez è davvero forte, si sta imponendo in maniera netta. In attacco c'è un problema se Piatek è fermo a tre gol e Leao a uno. A gennaio si dovrà fare qualcosa per risolvere questo problema, il Milan ha un bisogno disperato di gol se vuole tornare in alto".