Marca - Coutinho potrebbe interessare al Milan per il dopo Calhanoglu

Stando a quanto riportato da Marca, il destino di Coutinho potrebbe essere al Milan. Il calciatore brasiliano, dato che il Barcellona non punta più su di lui, da diversi mesi cerca una squadra dove accasarsi per la stagione 2021/2022. Al Milan potrebbe far comodo un giocatore come Coutinho, soprattutto dopo l’addio di Calhanoglu. Il problema però, è l’alto ingaggio che il giocatore percepisce al Barcellona, anche se in Italia, i nostri club possono sfruttare le migliori condizioni fiscali che da quando c’è il Covid vengono adottate.