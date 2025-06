Marcelo: "Sono molto felice per Ancelotti: spero vinca il Mondiale, se lo merita"

"Il Real Madrid è sempre favorito però ci sono altre squadre incredibili, anche altre formazioni che possono sorprendere". Così Marcelo, ex terzino sinistro brasiliano che si è ritirato lo scorso febbraio dal mondo del calcio, nel rispondere alle domande di un corrispondente di Sport Mediaset negli Stati Uniti appositamente per il Mondiale per Club.

Ha vissuto 16 stagioni incredibili, vinto 25 trofei, cinque Champions League, indossando anche la fascia da capitano e vivendo tante notti magiche al Bernabéu. "Ci sono le brasiliane, le argentine, le messicane. Può succedere di tutto", ha aggiunto il brasiliano, con indosso la maglia del Real Madrid. Ma l'ex Fluminense e Real Madrid, ora 37enne, si è sbilanciato anche sull'elezione di Carlo Ancelotti come commissario tecnico della Nazionale brasiliana.

Selecao che è riuscita a qualificarsi per i Mondiali 2026 dopo due sole partite con "Carletto" al comando, stesso allenatore che ha apprezzato e avuto per anni Marcelo al Real Madrid: "Sono molto felice per Carlo Ancelotti. Come tifoso del Brasile spero sempre che la squadra cresca e vinca. L'anno prossimo c'è il Mondiale e spero che vada molto bene, che il Brasile vinca il Mondiale. Perché i giocatori se lo meritano e Ancelotti se lo merita. Credo che il Brasile possa vincere", la chiosa di colui che può vantare 58 presenze e 6 gol con la maglia della Nazionale verdeoro.