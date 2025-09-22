Marchegiani: "Allegri ha una sensibilità calcistica superiore alla media"

vedi letture

Nel corso della puntata di domenica sera del Club di Sky Sport 24, l'ex portiere e opinionista Luca Marchegiani ha commentato il momento del Milan, nel weekend in cui i rossoneri hanno battuto l'Udinese a domicilio per 3-o ottenendo la terza vittoria consecutiva con allegati altrettante reti inviolate.

Queste le parole di Luca Marchegiani: "Noi non possiamo pensare ad Allegri come un allenatore integralista: ha una sensibilità calcistica superiore alla media. Questo è il suo talento vero. È più che normale vedere due squadre diverse a più di due anni di distanza rispetto alla sua ultima esperienza con la Juventus"