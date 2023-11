Marchegiani: "Gli infortuni condizionano la prestazione: tenere alto il ritmo con poche energie è difficile"

Il Milan ha perso 3-1 in casa contro il Borussia Dortmund. I rossoneri ora devono vincere contro il Newcastle e deve sperare che il Borussia Dortmund vinca in casa contro il Psg: il pareggio tra tedeschi e francesi farebbe comunque fuori il Milan anche in caso di vittoria in Inghilterra. Insomma la speranza degli ottavi è ridotta al lumicino. Luca Marchegiani, che ha commentato la gara su Sky Sport, ha parlato a fine partita.

Queste le parole sulla situazione infortuni: "Pioli non nasconde questo dato, stanno cercando di analizzarlo per risolverlo. Credo che siano diverse le conseguenze: poter ruotare poco i giocatori e non poter fare riposare nessuno condiziona anche la prestazione. Ma il Milan sotto l’aspetto dell’atteggiamento ha cominciato bene sia il primo che il secondo tempo, poi tenere il ritmo alto avendo poche energie è difficile".