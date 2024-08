Marchegiani: "Vedo in vantaggio evidente l'Inter su tutte le altre rivali per lo scudetto"

Luca Marchegiani, ex portiere tra le altre di Torino e Lazio e ora opinionista a Sky, ha fatto le carte al campionato di Serie A che partirà nel weekend in un'intervista a Il Messaggero.

Ritorna Conte dopo una lunga assenza.

"E io da uno come lui mi aspetto tanto. Se ha scelto il Napoli significa che ha la certezza di poter fare bene. Porterà la cultura del lavoro e l’applicazione maniacale nella squadra azzurra. Vedrete che lo seguiranno tutti".

L’Inter ancora in pole?

"Assolutamente sì, alla squadra che ha vinto lo scudetto ha aggiunto subito Zielinski e Taremi, poi anche Martinez. La vedo in vantaggio evidente su tutte le altre rivali per lo scudetto".

Anche la Juve ha cambiato allenatore e giocatori.

"Difficile da giudicare, lavori ancora in corso, aspetto anche se Thiago Motta rappresenta una scelta diversa rispetto al passato".