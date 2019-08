Luca Marchetti di Sky Sport ha parlato del possibile interesse che il Milan ha avuto nelle scorse settimane per Schick: "Il Milan non lo ha cercato, perchè, nonostante Giampaolo lo abbia avuto, quel tipo di giocatore non gli serve in questo momento. C'era stata una mezza idea di uno scambio Suso-Schick, ma il Milan preferisce puntare sullo spagnolo".