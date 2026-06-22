Marchetti: "Il Milan riparte con quello che ha in casa: le idee di Ibra e Cardinale non compatibili con i dirigenti/allenatori contattati"

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic continuerà ad avere un peso specifico importante nel nuovo Milan di Cardinale: il punto di Luca Marchetti

Nel nuovo Milan deciso da Cardinale Zlatan Ibrahimovic continuerà ad avere un peso specifico importante, nonostante sia formalmente fuori dall'organigramma societario rossonero. Luca Marchetti, in diretta su Sky Sport 24, ne parla così.

IL RUOLO DI IBRA AL MILAN, IL PUNTO DI MARCHETTI

“Ibra ha un peso importante, altrimenti sarebbero arrivati altri dirigenti e non ci sarebbe stato questo tipo di organizzazione, con una promozione interna e una riorganizzazione facendo leva su quello che già era in essere al Milan in questo momento. Il Milan da quando è finito il campionato, sono passati circa 25 giorni, ha cercato dei dirigenti, oltre che degli allenatori, per poter ripartire, per poi ritrovarsi al punto di partenza e quindi fare con quello che c’era in casa, perché evidentemente le idee che Ibrahimovic e Cardinale hanno avuto non sono state compatibili al 100% - oltre alle dinamiche di mercato di cui dobbiamo sempre tener conto - con i dirigenti/allenatori che erano stati contattati in queste settimane per poter far ripartire il Milan. C’è chi ha avuto altre offerte come Iraola, c’è chi ha preferito di rimanere dove stava come Rangnick e Krosche. C’è chi ha preferito non arrivare proprio e chi non ha convinto.