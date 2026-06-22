Ravezzani commenta: “La nuova società deve correre contro il tempo, c’è tanto da fare sul mercato”

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Fabio Ravezzani commenta il nuovo assetto societario rossonero.

Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani, sul canale YouTube di QSVS, ha parlato del nuovo organigramma societario rossonero. Queste le sue parole.

"Sono tutte persone che devono correre contro il tempo, che non hanno avuto un mandato precedentemente, anche se erano già nel club, che devono inventarsi delle trattative di cessione e poi di acquisto, perché questo dovrà fare il Milan, non dimentichiamolo, cioè dovrà prima vendere almeno un giocatore importante e poi fare degli acquisti con delle situazioni economiche inferiori a quelle che ci sono adesso, perché per l'ennesima volta il Milan perde i 60-70 milioni di euro che aveva preventivato per l'accesso in Champions League. Diciamo che ci stanno 30 o 40 milioni di utile da realizzare sul mercato, risparmi da fare e così via. Certamente almeno un giocatore importante andrà via. La speranza di tutti, diciamo la verità, è che Leao prenda e se ne vada, che il Milan possa prendere 50 60 milioni di euro".