Marchetti si chiede: "Chi sarà il prossimo allenatore? Chi lo sceglierà? Chi avrà come riferimento tecnico in dirigenza?"

Se ieri, in generale e giustamente, si è celebrato il Bologna per la vittoria della finale di Coppa Italia, oggi bisogna passare all'altro lato della medagli, anzi all'altra medaglia direttamente: quella d'argento del Milan. Ed è per questo motivo che il collega Luca Marchetti questa mattina dedica il suo consueto editoriale del venerdì sulle colonne di Tuttomercatoweb.com proprio alla squadra rossonera che non solo si lecca le ferite post Roma ma si lecca pure quelle di tutta la stagione.

Così ha parlato Marchetti sul Milan: "La sensazione è che da fuori il Milan non abbia approfittato del tempo a disposizione per potersi rimettere in linea con le proprie competitor. E il rischio è che si possa ripetere una stagione del genere. Chi sarà il prossimo allenatore? Chi lo sceglierà? Chi avrà come punto di riferimento tecnico a livello dirigenziale? Sembrano quasi domande ovvie, da bar. Ma che per il momento non hanno risposta, o per lo meno non ce l’hanno certa.".