Marchetti: "Ziyech è stato messo sul mercato, adesso bisognerà capire la formula"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Marchetti, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sul possibile trasferimento di Hakim Ziyech al Milan nonostante si segua anche la pista del giovane belga di proprietà del Club Brugge Charles De Ketelaere: "Affascinante è la sfida per ZIyech, con il giocatore che oggi è stato ufficialmente messo sul mercato dal Chelsea. Il Milan questo già lo sapeva, e anche qui bisognerà capire come far tornare conti e formule. È tutto un problema di numeri alla fine: in un caso c’è un cartellino alto con stipendio basso, dall’altro c’è un cartellino molto basso, o un prestito, e poi uno stipendio molto alto".