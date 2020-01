Marchisio: "Mi auguro che Ibra risollevi il Milan, ma io avrei lanciato un giovane"

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della possibile scossa data al Milan dal ritorno di Zlatan Ibrahimovic "Me lo auguro per il Milan, ha bisogno di tornare ai livelli che merita. Al tempo stesso, però, in una stagione iniziata subito con questi problemi avrei cercato di far esordire o portare su un giovane dal settore giovanile".