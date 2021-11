Marchisio su Messias: "E' la dimostrazione che non esistono sogni troppo grandi"

"So che di solito pubblico foto di calciatrici e calciatori che indossano una maglia bianco nera. Ma da ieri sera non riesco a togliermi dalla mente queste immagini. Conosco Junior Messias da qualche anno, quando per alcune circostanze della sua incredibile storia, incantava tutti nella squadra nel mio paesino della provincia di Torino. Queste immagini sono per tutti coloro che stanno inseguendo i propri sogni, qualsiasi essi siano! Perchè la lezione di ieri sera è che non esistono sogni troppo grandi, ma per raggiungerli bisogna lavorare duramente e avere fiducia. Non ci sono altri modo per farlo": questo il post pubblicato su Facebook da Claudio Marchisio, ex centrocampista di Juventus e Nazionale italiana.