Marchisio sulla corsa scudetto: "Milan favorito non solo per i due punti di vantaggio"

Claudio Marchisio, ex centrocampista di Juventus e Nazionale, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport e in merito alla corsa scudetto ha dichiarato: "Milan favorito non solo per i due punti di vantaggio. Mi ricordano noi al primo scudetto: non eravamo i più forti ma avevamo quella voglia che rivedo in ragazzi come Leao o Tonali".