Marco Simone: "De Ketelaere ha tutto per diventare come Maignan, Theo e Leao"

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha proposto un'intervista all'ex attaccante del Milan Marco Simone che, nella sua carriera, ha avuto a che fare da vicino con il calcio francese, giocando per PSG, Monaco e Nizza ma anche allenando squadre come Tours, Laval e Chateauroux. Sulle colonne della rosea questa mattina ha presentato la sfida tra Milan e Rennes di questa sera, commentandone alcuni aspetti.

Le parole di Simone su Charles De Ketelaere, indicato come rinforzo offensivo da considerare per la prossima stagione (anche se non dipende direttamente dai rossoneri): "Se parliamo di talenti, farei una riflessione su De Ketelaere: era e si sta dimostrando un talento, complimenti a chi lo ha preso. Andava aspettato. Aveva tutto per diventare un big come Maignan, Theo e Leao".