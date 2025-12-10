Marco van Basten attacca Salah: "Ha il cervello di un insetto"

Marco van Basten, uno degli attaccanti più forti della storia del calcio e di conseguenza del Milan con cui ha fatto la storia, ha commentato ed espresso la sua opinione su Ziggo Sport, in Olanda, per commentare la situazione di tensione che si respira nello spogliatoio del Liverpool tra il fuoriclasse egiziano Momo Salah e il tecnico olandese Arne Slot. Dopo le dichiarazioni contro l'allenatore e il club dell'esterno africano, il giocatore è stato messo fuori rosa e ora con la Coppa d'Africa che inombe il suo futuro rimane incerto.

Marco van Basten si schiera accanto al suo connazionale, usando parole molto dure nei confronti di Momo Salah: "Ha il cervello di un insetto. L'anno scorso è stato straordinario, ma negli ultimi mesi ha reso molto poco. Slot è una persona diretta e sincera, mentre Salah ha iniziato ad attaccarlo e a comportarsi in modo inappropriato". Martedì, senza Salah, il Liverpool ha espugnato San Siro in Champions League, battendo l'Inter per 1-0 con rete su rigore nel finale di Szoboszlai.