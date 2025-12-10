Leao, Modric, Maignan e Loftus-Cheek presenti alla Festa di Natale del settore giovanile rossonero. La cronaca della giornata

vedi letture

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, le squadre maschili e femminili del Milan si sono date appuntamento oggi a San Siro per la Festa di Natale del Settore Giovanile, divenuto ormai un tradizionale un momento di incontro, gioco e condivisione che ha riunito l’intera famiglia milanista.

I giovani calciatori e le giovani calciatrici rossoneri hanno partecipato a un percorso a tappe ricco di sorprese all’interno dello stadio.

PRIMA TAPPA: FONDAZIONE MILAN

La prima tappa, ad impronta Fondazione Milan, ha visto la presenza di quattro speciali “aiutanti”: Mike Maignan, Ruben Loftus-Cheek, Monica Renzotti e Nadin Sorelli. I calciatori e le calciatrici della Prima squadra hanno raccolto i giocattoli destinati agli Ospedali pediatrici di Milano, frutto delle donazioni effettuate nel periodo natalizio dagli atleti e dalle atlete alla Puma House of Football -Centro P.Vismara e dalla squadra Milan Futuro.

SECONDA TAPPA: SI GIOCA

La seconda tappa, all’insegna dell’adrenalina e del divertimento, ha coinvolto tutte le squadre in una sfida su un biliardino di dimensioni record, con 11 stecche. Da una parte la squadra di Leão e Kyvag, dall’altra quella di Modrić e Park.

TERZA TAPPA: SOGNANDO I GRANDI

Nella terza tappa i giovani rossoneri hanno potuto entrare nello spogliatoio del Milan, dove sono state consegnate loro le sciarpe ufficiali rossonere, prima di vivere l’emozione del tunnel di San Siro, dove ad attenderli per i tradizionali high five c’erano tutti i calciatori e le calciatrici delle Prime Squadre maschile e femminile.