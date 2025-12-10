Borghi: “Con avversari di medio livello il Milan concede troppo. A fine anno sono punti persi importanti”

Borghi: “Con avversari di medio livello il Milan concede troppo. A fine anno sono punti persi importanti”MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:50News
di Andrea La Manna

Dopo la convincente vittoria dei rossoneri in trasferta contro il Torino, vittoria arrivata grazie ad una bella rimonta della squadra rossonera che ha recuperato ben 2 gol alla squadra di casa, Stefano Borghi ha commentato nel suo canale YouTube il match. Queste le sue parole: 

Uno dei problemi diciamo costanti di questa stagione fin qui direi quasi esclusivamente positiva per la squadra di Allegri però,questo fatto è un fatto da rimarcare, un fatto che parla anche di quelle che possono essere le criticità sul lungo periodo per il Milan, ovvero la concentrazione. Nei big match è sempre totale, sempre spietata, infatti il Milan nei big match ha un rullino pressoché perfetto e direi addirittura perfetto sul piano difensivo perché riesce sempre a mantenersi blindato grazie anche alle parate di Maignan, però la prestazione dei difensori e degli elementi coinvolti in fase difensiva è sempre una prestazione piena, è sempre una prestazione totalmente centrata. Invece nelle partite contro squadre diciamo non di primissimo piano, il Milan continua a concedere troppo. Ormai gli indizi sono tanti, il Milan ha preso due goal dalla cremonese, due goal da Pisa, due goal dal Parma e infine due goal al Torino. Lì si rischia di lasciare punti come successo nelle prime tre partite citate”