Borghi: “Con avversari di medio livello il Milan concede troppo. A fine anno sono punti persi importanti”

Dopo la convincente vittoria dei rossoneri in trasferta contro il Torino, vittoria arrivata grazie ad una bella rimonta della squadra rossonera che ha recuperato ben 2 gol alla squadra di casa, Stefano Borghi ha commentato nel suo canale YouTube il match. Queste le sue parole:

“Uno dei problemi diciamo costanti di questa stagione fin qui direi quasi esclusivamente positiva per la squadra di Allegri però,questo fatto è un fatto da rimarcare, un fatto che parla anche di quelle che possono essere le criticità sul lungo periodo per il Milan, ovvero la concentrazione. Nei big match è sempre totale, sempre spietata, infatti il Milan nei big match ha un rullino pressoché perfetto e direi addirittura perfetto sul piano difensivo perché riesce sempre a mantenersi blindato grazie anche alle parate di Maignan, però la prestazione dei difensori e degli elementi coinvolti in fase difensiva è sempre una prestazione piena, è sempre una prestazione totalmente centrata. Invece nelle partite contro squadre diciamo non di primissimo piano, il Milan continua a concedere troppo. Ormai gli indizi sono tanti, il Milan ha preso due goal dalla cremonese, due goal da Pisa, due goal dal Parma e infine due goal al Torino. Lì si rischia di lasciare punti come successo nelle prime tre partite citate”