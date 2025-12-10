Pellegatti: “Nel salone delle prime Milan considerato ospite. Ma dopo 3 mesi siamo ancora là…”

Nel post partita di Torino Milan, posticipo di Serie A giocatosi nel giorno dell'Immacolata e vinto dai rossoneri con una clamorosa rimonta da 0-2 a 3-2, il giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha commentato la partita nel suo canale YouTube. Questo il suo commento:

"La sensazione è che la classifica si sta allungando e li in vetta c’è il nostro amato vecchio Milan. Sempre considerato un ospite nel salotto buono delle due favorite, ci sono le due favorite, facciamo nomi e cognomi, Inter e Napoli, per struttura, per recente passato, per rosa. E poi questo invitato che quasi sembra si sia infilato. No, non si è infilato, care amiche, cari amici il Milan ha una media punta di 2,21. Ha perso l’ultima partita contro la cremonese quando sulla pelle c’era ancora il profumo dell’olio abbronzante, oggi siamo qui con le luminarie di Natale. Sono passati tre mesi e il Milan è in testa alla classifica. Il Milan è a nove punti in più della scorsa stagione, a un punto, lo ricordavano ieri gli amici di sky, un punto meno del cammino straordinario del Napoli dello scorso anno, ha un punto, solo un punto in meno del cammino che ci ha portato allo scudetto del 2022. Quindi nel salotto buono dei due invitati ci sta anche il Milan”