Marcolin: "Conceiçao deve trovare punto di inontro tra attacco e non prendere gol subiti in passato"

Nel pre-gara di Milan-Parma, in programma alle 12.30 oggi a San Siro e valida per il 22° turno di campionato, ha parlato a bordocampo davanti alle telecamere di DAZN l'ex calciatore e opinionista Dario Marcolin. Le sue dichiarazioni:

Le parole di Dario Marcolin: "Il Milan deve cercare di venire fuori dalla situazione e trovare la continuità di risultati: Conceicao cerca la prima vittoria in campionato a San Siro ed è una partita da affrontare con la testa giusta. Conceicao deve trovare il punto di incontro tra una squadra di attacco e non prendere i gol subiti in passato".

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Parma:

MILAN: Maignan; Calabria, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. A disp.: Sportiello, Bennacer, Jovic, Okafor, Zeroli, Jimenez, Chukwueze, Tomori, Bartesaghi, Terracciano, Camarda, Abraham. All.: Conceiçao.

PARMA: Suzuki, Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri, Hernani, Sohm, Man, Cancellieri, Mihaila, Djuric. A disp.: Corvi, Moretta, Estevez, Almqvist, Keita, Ondrejka, Lovik, Hainaut, Camara, Leoni, Haj, Trabucchi, Plicco. All.: Pecchia.