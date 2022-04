Marelli: "Contatto Singo-Theo? Intervento spalla contro schiena, era rigore. Ma il VAR non può intervenire"

MilanNews.it

Intervenuto a DAZN dopo lo 0-0 tra Torino e Milan, Luca Marelli, ex arbitro, ha commentato così l'episodio del rigore chiesto dai rossoneri per l'intervento di Singo su Theo Hernandez: "Quello di Singo è un intervento molto rischioso. Non è un episodio in cui può intervenire il VAR perchè conta la valutazione dell'arbitro di campo. Ha visto quello che è successo. La spinta di Singo è evidente, è più calcio di rigore che intervento regolare per me perchè è uno spalla contro schiena e non uno spalla contro spalla. Spalla contro schiena è sempre fallo".