Marelli: "Quella di Zortea doveva essere una rete annullata per fuorigioco attivo di Luvumbo, che è sulla linea di visione di Maignan"

Luca Marelli, negli studi di DAZN, analizza il primo gol del Cagliari di Zortea: sulla conclusione dell’esterno c’è Luvumbo in posizione di fuorigioco e sembra impattare sulla capacità di Maignan, costretto a spostarsi, di intervenire. A non intervenire c’è anche il VAR, che lascia correre. Queste le considerazioni dell’ex arbitro di Serie A sull’episodio:

“Nella prima rete del Cagliari c’è la posizione di Luvumbo che sembra oltre l’ultimo difendente, e si trova sulla linea di visione di Maignan. Il portiere del Milan si sposta verso sinistra per cercare di vedere qualcosa. Luvumbo è in posizione di fuorigioco a mio parere ed è in posizione punibile, che non ha lasciato la visione a Maignan. Se verrà confermata la posizione di fuorigioco di Luvumbo è una rete che doveva essere una rete annullata per fuorigioco attivo del giocatore del Cagliari. Andava valutato l’impatto del giocatore in fuorigioco sul portiere”.