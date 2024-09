Marelli sull'espulsione di Bartesaghi: "La decisione più corretta sarebbe stata il cartellino giallo"

L'ex arbitro Luca Marelli ha commentato ai microfoni di DAZN l'espulsione di Davide Bartesaghi per fallo su Lameck Banda. Rosso diretto per il giovane difensore, cinque minuti dopo il suo ingresso in campo al posto di Theo Hernandez:

"Intervento decisamente brutto, piede abbastanza basso, prende prima il pallone e poi la caviglia. Ho già visto episodi del genere che sono stati puniti col cartellino giallo, sono episodi al limite. A mio parere la decisione più corretta è il cartellino giallo e non il rosso perché c'è prima un impatto sul pallone e poi sulla caviglia".