Marianella: "Joao Felix fa ancora la differenza, sarebbe una grande presa"

vedi letture

Il Milan ha scelto: è Kyle Walker il primo rinforzo per Conceiçao in questa sessione di gennaio. Abbandonata quindi la pista Marcus Rashford, con lo United che non apriva ad una formula conveniente dal punto di vista economico. I rossoneri quindi piombano su Joao Felix del Chelsea, sperando di poter prendere il portoghese in prestito. Massimo Marianella, in diretta su Sky Sport, parla così del fantasista:

"Joao Felix ha fatto la differenza quando è riuscito ad andare in campo: al Chelsea c’è una concorrenza straordinaria. Fa ancora la differenza, ha fatto bene al Barcellona, ha fatto bene all’Atletico. Non prendi una prima punta ma un calciatore offensivo di grande fantasia. Sarebbe una grande presa".