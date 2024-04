Marinozzi: "Milan in difficoltà in pressione. È stata una sorta di torello della Roma"

Andrea Marinozzi, giornalista di Sky, ha commentato il ko del Milan contro la Roma, nell'andata dei quarti di finale di Europa League: "La Roma ha dimostrato anche una crescita mentale, se ripenso anche alle partite precedenti. Smalling ha vinto il duello con Giroud. Il Milan ha manifestato delle difficoltà in pressione: è stata una sorta di torello della Roma per gestire la partita più che per affondare".