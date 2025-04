Marinozzi: "Nel derby il Milan è stato equilibrato perché Conceiçao si è allontanato dalle sue idee"

Andrea Marinozzi, nel suo intervento a Sky Sport 24, analizza il momento del Milan, con la squadra di Conceiçao è ancora alla ricerca di questo tanto agognato equilibrio:

“Continuità e scelte, quindi perché cambiare? Cominciamo dalla difesa. La coppia migliore del Milan, da inizio stagione, è stata Gabbia-Thiaw. Non per valore assoluto ma per le loro capacità di comunicare, di guidare la difesa. Questo è un aspetto che il Milan ha trovato molto bene nel derby. La squadra è stata equilibrata perché Conceiçao si è allontanato dalle sue idee. Non che queste siano sbagliate, ma sono difficili da far immagazzinare a questo gruppo di lavoro. Ci ha provato Fonseca, aveva abbandonato la pressione aggressiva già nel mese di agosto dopo la partita contro la Lazio, ed è passato ad una pressione meno costante, una difesa a zona con un 4-4-2 per coprire le linee di passaggio.

Serve una difesa che sappia comunicare e scappare al momento giusto, altrimenti ti fai beccare come a Napoli dopo un minuto da una mancanza di lettura e comunicazione. Poi cosa serve al Milan per avere equilibrio? Un esterno di destra che possa fare anche il quinto. Chukwueze questo non ce l’ha, serve più un giocatore alla Musah o come Jimenez, che è squalificato. Un giocatore che sappia abbassarsi e sappia difendere, dando equilibrio ad una squadra che, per troppe volte, anche lo scorso anno con Pioli, non ne ha avuto. Togliere giocatori che te lo danno non mi sembra una buona idea”.