Marinozzi sul Milan: "Chiedere a Maldini di tornare potrebbe essere una buon idea, ma credo impossibile da realizzarsi"

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, il collega Andrea Marinozzi ha detto la sua sul casting per il nuovo direttore sportivo del Milan, che ha visto la figura di Fabio Paratici decadere dopo gli importanti passi avanti degli scorsi giorni:

"Chi come direttore sportivo del Milan? Il mio nome non è in lista e mai ci sarà, ed è Paolo Maldini. Il Milan ha commesso un errore, evidente, adesso anche alla dirigenza e alla proprietà. Stanno tornando indietro, hanno deciso di togliere questa figura e lavorare insieme con diverse teste, quelle che ha citato Gianluca (Di Marzio, ndr). L'errore è evidente, quindi provare a fare non un passo indietro, ma 10 passi indietro e chiedere a Maldini di tornare potrebbe essere una buon idea, ma credo impossibile da realizzarsi. Tare è un ottimo nome, però l'unico dubbio che ho, perché è bravissimo nel pescare i giocatori, nel costruire una società, nella comunicazione, che è un elemento molto importante e che è mancato al Milan in questo periodo, però viene da un'esperienza molto lunga, dove lui e Lotito erano le uniche due teste pensanti. Solo loro due. Hanno costruito molto bene adesso, adesso con un gruppo di lavoro non so come possa trovarsi però il nome è grosso, importante, bello, di valore".