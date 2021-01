Mario Mandzukic ha vinto di tutto: il palmares da urlo del nuovo attaccante del Milan

Mario Mandzukic da Slavonski Brod ha vinto di tutto. Tre campionati croati (dal 2007-08 al 2009-10), due Coppe di Croazia (2007-08 e 2008-09) e quattro Supercoppe di Croazia (dal 2007 al 2010) con la Dinamo Zagabria, due campionati tedeschi (2012-13 e 2013-14), due Coppe di Germania (2012-13 e 2013-14) e una Supercoppa di Germania (2012) con il Bayern Monaco, una Supercoppa di Spagna (2014) con l'Atlético Madrid, quattro campionati italiani (dal 2015-16 al 2018-19), tre Coppe Italia (dal 2015-16 al 2017-18) e due Supercoppe italiane (2015 e 2018) con la Juventus, mentre a livello internazionale vanta la vittoria di una UEFA Champions League (2012-13), una Supercoppa UEFA (2013) e una Coppa del mondo per club FIFA (2013) con il Bayern Monaco. Wikipedia scorda pure il titolo in Qatar con l'Al-Duhail, in quello che pareva il buen retiro della sua carriera. Invece no. Invece ha vinto pure lì.

Colpo Scudetto - In fondo ne ha già vinto quattro di titoli, Mario da Slavonski Brod. Tutti alla Juventus, uno dopo l'altro, prima che la storia finisse, relegato in un angolo e volato in Qatar a svernare prima che la voglia matta di vincere nel calcio che conta lo colpisse ancora. Un vincente. Un uomo squadra e un uomo spogliatoio. Il Milan si porta a casa un vicecampione del Mondo che sembrava al tramonto della sua carriera. Ma con un palmares così, ha deciso di non farsi sfuggire l'occasione. E di gridare al mondo la sua voglia di Scudetto, con l'uomo dei titoli da Slavonski Brod.