Marocchi: "L'immagine del Milan di quest'anno è il gol preso da fallo laterale. Se ti mancano tanti titolari non puoi giocare come se li avessi"

Nella serata di Sky Calcio Club ieri sera Fabio Caressa e i suoi ospiti hanno svolto una disamina sulla situazione del Milan, analizzandone problemi e possibilità dopo la partita persa per 3-2 contro l'Atalanta. Tra i temi analizzati la poca solidità difensiva, gli infortuni, la gestione di Pioli e le speranze di classifica in campionato e in Champions League. Ecco il pensiero di Giancarlo Marocchi sui rossoneri:

"Prima di stra perdere con l’Inter, il Milan era insieme ai nerazzurri la squadra che avrebbe lottato per lo scudetto. L’immagine del Milan di quest’anno purtroppo è una squadra che prende gol da fallo laterale. Avrei voluto fare questo discorso con tutti a disposizione, perché sennò c’è sempre una scusa. Però se ti mancano giocatori non puoi giocare come se avessi tutti i titolari a disposizione".