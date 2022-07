Marocchino: "Parole di Allegri di facciata, vorrei vedere Milan e Inter..."

MilanNews.it

Domenico Marocchino, ex calciatore della Juventus, ha parlato del momento di casa bianconera a Calcio Totale in onda su Rai Due partendo dal 'dovere di vincere lo Scudetto' citato da Allegri negli scorsi giorni. "Quelle di Allegri sono dichiarazioni di facciata: vorrei vedere Inter e Milan, sono dichiarazioni che fanno tutti. Noi dobbiamo analizzare e la Juventus ha preso dei parametri zero. Non è una squadra facile da mettere insieme. Se a metà campionato sei quinto le tirano fuori tutti...".