Marotta annuncia che il nuovo stadio di Milan e Inter sarà un modello per le altre società calcistiche europee
Beppe Marotta, presidente dell'Inter, si è così espresso ai canali ufficiali del club dopo l'approvazione del bilancio relativo alla stagione 2024-2025: "Questo avvenimento segna una tappa storica: per la prima volta nella storia moderna del Club, registriamo un utile netto. Questo risultato riflette la forza della nostra strategia, basata su sostenibilità, efficienza operativa e massimizzazione delle nostre risorse".
Marotta poi spende delle parole per la proprietà: "Un ringraziamento speciale va a Oaktree, che ha sostenuto e guidato il Club con professionalità e visione strategica, assicurando una governance e una disciplina finanziaria solide. Nelle scorse settimane, il Consiglio Comunale di Milano ha approvato la vendita dello Stadio San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan. Si tratta di una decisione che apre straordinarie opportunità per il nostro Club, per la città e per l'intero calcio italiano. Questo progetto rappresenta una svolta storica, non solo in termini di sostenibilità e crescita dei ricavi, ma anche per l'esperienza che potremo offrire ai nostri tifosi e ai cittadini milanesi. Siamo determinati a creare una struttura moderna, innovativa e all'avanguardia che sarà un modello per le altre società calcistiche europee e un motore di sviluppo continuo per la nostra comunità. La nostra ambizione è garantire all'Inter e ai suoi tifosi una casa degna della nostra storia e del nostro futuro".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan