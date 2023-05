Marotta: "Milan arrabbiato. Rivincita Scudetto? Inutile rinvangare il passato"

MilanNews.it

Ospite dei microfoni di Mediaset nel prepartita di Inter-Milan, derby di Milano valido per la semifinale di ritorno di Champions League ha preso la parola Giuseppe Marotta, ad dei nerazzurri: "È una grande soddisfazione per il mondo inter, uno stop per il calcio italiano del quale aveva bisogno. Penso che sia un valore aggiunto per la nostra storia".

L'eventuale finale di Champions cancellerebbe la delusione per lo scudetto mancato lo scorso anno?

"Inutile andare a rinvangare il passato. Siamo concentrati sul presente, su una gara che sarà una pagina indimenticabile e sognare qualcosa di straordinario.

Vi approcciate alla partita con un vantaggio da non dissipare...

Inutile fare pretattica: serve concentrazione, intelligenza. Il Milan è arrabbiato e che vuole recuperare, dovremo essere bravi ad affrontarlo.

Inzaghi è stato spesso criticato per le sue scelte, ma la squadra attualmente è in grande forma

"Questa è una stagione atipica, con la parentesi del Mondiale che ha visto tanti giocatori coinvolti che avevano l'ambizione di parteciparvi nel migliore dei modi. Tutto questo ci ha insegnato qualcosa per il futuro, gli alti e i bassi avuti sono dipesi da questa situazione. Adesso stiamo bene".

Quanto sarà fondamentale la prima mezzora di gara?

"Lo sarà senza dubbio. Non mi voglio addentrare più di tanto sulle questioni tattiche. La squadra è concentrata, Inzaghi l'ha preparata molto bene"