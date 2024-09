Marozzi: "Come mi aspetto da Leao? Nulla di nuovo, ma che sia più continuo sì

In occasione dell'evento organizzato da Sky Sport per il lancio della nuova super Champions League, il telecronista Andrea Marinozzi è intervenuto nel corso nell'edizione serale di Campo Aperto facendo un pronostico percorso europeo del Milan e parlando anche dell'uomo più discusso sempre e comunque del Diavolo, Rafael Leao. Queste le sue dichiarazioni:

"Cosa mi aspetto da Leao? Nulla di diverso, ma che possa essere più continuo sicuramente si. Lo scorso anno per me fa un salto, perché cambia modalità di gioco. Ci sono le partite di Leao e partite nelle quali Leao non riesce ad incidere, non solo per il suo impatto mentale ma proprio per la tipologia di gara. Quando c'è campo, quando può andare in velocità, quando ci sono spazi, quando c'è possibilità di fare l'1vs1 Leao è uno dei migliori giocatori del nostro campionato, uno dei migliori in Europa, e l'abbiamo visto anche nel corso dell'Europeo, tre alti e bassi, essere un giocatore determinante in alcuni momenti della partita per il Portogallo. Quando la partita cambia, c'è meno spazio, meno possibilità di attacacre la profondità...Pioli ha dato una soluzione in più a Leao, l'ha detto anche lui ai nostri microfoni, più "associativo", quindi aumentano gli assist, le palle chaire per i compagni, le possibilità di mandare in porta con continuitài giocatori che gli girano intorno, e l'asse Theo-Leao è diventata anche con Leao che manda in porta Theo o che lo manda a crossare. Quindi da questo punto di vista è già evoluto come calciatore. Poi che possa andare sempre in doppia cifra ogni stagione mi lascio una porta aperta come possiblità di crescita al momento distante da questo tipo di continuità di un calcaitore che possa appunto essere determinante sempre, o con gli assist o con i gol. Però per me ha già avuto di un salto di qualità rispetto a due stagioni fa, l'anno scorso ha messo qualcosa in più nel suo tipo di calcio ed è stato molto bravo Pioli in questo".