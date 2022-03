Marsiglia, Longoria: "Con Kamara non è ancora detta l'ultima parola"

MilanNews.it

Il presidente del Marsiglia Pablo Longoria, intervistato da RMC Sport, ha parlato così della situazione contrattuale di Boubacar Kamara, giovane centrocampista francese nel mirino anche del Milan: "Credo che, fino alla fine, non è ancora detta l'ultima parola. Continuiamo a parlare col giocatore e gli abbiamo proposto diverse possibilità... Non c'è nessuno scontro con Boubacar Kamara, il suo impegno non è mai stato in discussione".