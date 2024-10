Martorelli: "Dopo il derby il Milan ha ritrovato la giusta brillantezza"

vedi letture

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, l’operatore di mercato Giocondo Martorelli ha parlato così del prossimo turno di Serie A:

Scudetto: il Napoli c’è?

“Conte si arrabbierà. Ma considero il Napoli una squadra importante, forte in ogni reparto. E poi non farà le coppe: indubbiamente questo è un valore importante”.

Sabato l’Inter sfida il Torino di Vanoli.

“L’Inter ha bisogno di trovare continuità. Ha già commesso qualche passo falso in campionato, spero e mi auguro che possa ritrovare la continuità dell’anno scorso per poter ripetere quanto di buono ha fatto l’anno scorso”.

Spicca anche Milan-Fiorentina.

“Una partita importantissima per entrambe. La Fiorentina ha l’occasione per dimostrare che è in crescita e deve dare una svolta. È l’occasione giusta, quella migliore, per dare un segnale forte. Il Milan in Champions ha avuto due sconfitte ma in campionato dopo il derby ha ritrovato la giusta brillantezza”.